Прокуроры Петербурга через суд требуют закрыть сайты, продающие оружие людям без лицензии

"Амкар" и "Тосно" сыграли в безголевую ничью в матче 13-го тура РФПЛСпорт 16 октября, 19:28
Новый жилой микрорайон на 900 квартир откроется в Назрани в ноябреСеверный Кавказ 16 октября, 19:19
Школьная учительница из Индии и ее сын посетят матч открытия ЧМ-2018 по футболуСпорт 16 октября, 18:54
Шойгу: операция в Сирии близится к завершениюАрмия и ОПК 16 октября, 18:51
Мединский выступил за передачу Свердловской и Северо-Кавказской киностудий регионамКультура 16 октября, 18:51
Фигуристка Погорилая сообщила, что боли в спине не меняют ее планов на участие в Гран-приСпорт 16 октября, 18:46
Объявлены победители конкурса молодых дизайнеров в сфере устойчивой модыСоциальная ответственность 16 октября, 18:39
Вассерман: детям до 10 лет не стоит пользоваться гаджетамиОбщество 16 октября, 18:33
СМИ: Квят может завершить сезон "Формулы-1" на Гран-при СШАСпорт 16 октября, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга обратилась в Сестрорецкий районный суд с требованием заблокировать информацию о продаже огнестрельного оружия и боеприпасов на четырех сайтах в интернете. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Северной столицы.
"Прокурор обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ, и в последующем заблокировать ее", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
Четыре сайта, где опубликован перечень оружия и боеприпасов, которые можно купить без лицензии и документов, прокуратура обнаружила в ходе мониторинга. Доступ к этим сайтам свободный, регистрация для входа на них не требуется.
В прокуратуре подчеркнули, что изготовление и оборот оружия в России является уголовно наказуемым преступлением. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия гражданам может грозить наказание в виде четырех лет лишения свободы.