Прокуроры Петербурга через суд требуют закрыть сайты, продающие оружие людям без лицензии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга обратилась в Сестрорецкий районный суд с требованием заблокировать информацию о продаже огнестрельного оружия и боеприпасов на четырех сайтах в интернете. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Северной столицы.

"Прокурор обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ, и в последующем заблокировать ее", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Четыре сайта, где опубликован перечень оружия и боеприпасов, которые можно купить без лицензии и документов, прокуратура обнаружила в ходе мониторинга. Доступ к этим сайтам свободный, регистрация для входа на них не требуется.

В прокуратуре подчеркнули, что изготовление и оборот оружия в России является уголовно наказуемым преступлением. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия гражданам может грозить наказание в виде четырех лет лишения свободы.