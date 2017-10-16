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Прокуроры Петербурга через суд требуют закрыть сайты, продающие оружие людям без лицензии

Происшествия
16 октября, 18:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, октября. /ТАСС

Доступ к этим сайтам свободный, регистрация для входа на них не требуется

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга обратилась в Сестрорецкий районный суд с требованием заблокировать информацию о продаже огнестрельного оружия и боеприпасов на четырех сайтах в интернете. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Северной столицы.

"Прокурор обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ, и в последующем заблокировать ее", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Четыре сайта, где опубликован перечень оружия и боеприпасов, которые можно купить без лицензии и документов, прокуратура обнаружила в ходе мониторинга. Доступ к этим сайтам свободный, регистрация для входа на них не требуется.

В прокуратуре подчеркнули, что изготовление и оборот оружия в России является уголовно наказуемым преступлением. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия гражданам может грозить наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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