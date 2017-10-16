На Мальте при взрыве автомобиля погибла журналистка

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла в результате взрыва автомобиля на Мальте. Как передает агентство ANSA, об этом сообщил в понедельник премьер-министр островного государства Джозеф Мускат, назвавший случившееся "варварским актом".

По данным агентства, детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует произошедшее как убийство. Журналистка вела свой блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, отмечает в свою очередь новостной канал Rai News 24. Она также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - громким делом об офшорных счетах.

Две недели назад женщина подала заявление в полицию о том, что получала в свой адрес угрозы физической расправы.