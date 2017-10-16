Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверит факты издевательств в ярославском интернате, омбудсмен обратился в прокуратуру

Происшествия
16 октября, 20:48 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 16, октября. /ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин также обратился в прокуратуру и в департамент образования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Следствие начало проверку по сообщениям СМИ об издевательствах над несовершеннолетними воспитанниками одного из интернатов для детей с особенностями развития в Ярославской области. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин обратился в прокуратуру и в департамент образования.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сообщила в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета по Ярославской области.

Как рассказал ТАСС омбудсмен Крупин, директор интерната заставила 16-летних подростков выпить их мочу в качестве наказания за нарушение дисциплины.

"Мы инцидент рассмотрели. Опросили должностных лиц интерната, они подтвердили факт. Сегодня я материалы направил в прокуратуру для принятия мер реагирования и в департамент образования для рассмотрения кадрового вопроса в отношении участников инцидента, в частности, завуча и директора", - сказал Крупин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
2
Биография актера Дмитрия Марьянова
3
Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации
4
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
5
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама