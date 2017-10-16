СК проверит факты издевательств в ярославском интернате, омбудсмен обратился в прокуратуру

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Следствие начало проверку по сообщениям СМИ об издевательствах над несовершеннолетними воспитанниками одного из интернатов для детей с особенностями развития в Ярославской области. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин обратился в прокуратуру и в департамент образования.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сообщила в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета по Ярославской области.

Как рассказал ТАСС омбудсмен Крупин, директор интерната заставила 16-летних подростков выпить их мочу в качестве наказания за нарушение дисциплины.

"Мы инцидент рассмотрели. Опросили должностных лиц интерната, они подтвердили факт. Сегодня я материалы направил в прокуратуру для принятия мер реагирования и в департамент образования для рассмотрения кадрового вопроса в отношении участников инцидента, в частности, завуча и директора", - сказал Крупин.