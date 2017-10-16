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СМИ: 88-летняя женщина приговорена в Германии к тюрьме за отрицание Холокоста

Происшествия
16 октября, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Урсула Хавербек неоднократно отрицала факт геноцида евреев во времена правления нацистов в Германии

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Берлине приговорил в понедельник женщину к шести месяцам лишения свободы за отрицание Холокоста. Об этом сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.

По ее данным, речь идет о 88-летней Урсуле Хавербек. Приговор был вынесен в связи с ее выступлением на мероприятии в Берлине 30 января 2016 года, в ходе которого она в очередной раз начала отрицать факт геноцида евреев во времена правления нацистов в Германии. Как отмечает Deutsche Welle, несмотря на наличие предыдущих обвинительных приговоров, наказание в тюрьме Хавербек до сих пор не отбывала.

22 марта 2007 года ГА ООН приняла резолюцию 61/255, в которой призывает все страны безоговорочно отвергать любое отрицание Холокоста. В том же году программу, дополняющую "Холокост и ООН" и направленную на поддержание памяти о Холокосте посредством просвещения, начала ЮНЕСКО.

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