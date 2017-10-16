СМИ: 88-летняя женщина приговорена в Германии к тюрьме за отрицание Холокоста

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Берлине приговорил в понедельник женщину к шести месяцам лишения свободы за отрицание Холокоста. Об этом сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.
По ее данным, речь идет о 88-летней Урсуле Хавербек. Приговор был вынесен в связи с ее выступлением на мероприятии в Берлине 30 января 2016 года, в ходе которого она в очередной раз начала отрицать факт геноцида евреев во времена правления нацистов в Германии. Как отмечает Deutsche Welle, несмотря на наличие предыдущих обвинительных приговоров, наказание в тюрьме Хавербек до сих пор не отбывала.
22 марта 2007 года ГА ООН приняла резолюцию 61/255, в которой призывает все страны безоговорочно отвергать любое отрицание Холокоста. В том же году программу, дополняющую "Холокост и ООН" и направленную на поддержание памяти о Холокосте посредством просвещения, начала ЮНЕСКО.