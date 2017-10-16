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Трем россиянам грозит в Белоруссии до семи лет колонии за переправку нелегалов в ЕС

Происшествия
16 октября, 23:11 UTC+3 МИНСК МИНСК 16, октября. /ТАСС

В отношении граждан РФ возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору"

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МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Трое граждан РФ задержаны в Белоруссии по подозрению в организации незаконной миграции, им грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"В отношении граждан России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК "Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до семи лет с конфискацией имущества либо без нее", - отметили в пограничном ведомстве.

Там проинформировали, что 12 октября в Витебской области были остановлены два автомобиля, которыми управляли граждане РФ. В каждой из машин находилось по пять граждан Вьетнама. "В ходе осуществления дальнейших оперативно- разыскных мероприятий на автодороге Поставы - Браслав был задержан гражданин России, в обязанности которого входило перемещение группы мигрантов через белорусско-литовскую границу", - сообщили в погранведомстве.

По его данным, в текущем году военнослужащие органа пограничной службы специального назначения пресекли 8 каналов переправки нелегальных мигрантов. Конечной целью иностранцев во всех случаях оказывались страны Европейского союза.

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