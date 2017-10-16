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Несколько человек ранены в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском метро

Происшествия
16 октября, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Скотленд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на людей на станции метро Parsons Green  в Лондоне. Как в понедельник сообщила газета The Independent, пострадали три человека.

По ее сведениям, Скотленд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом.

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