Несколько человек ранены в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском метро

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на людей на станции метро Parsons Green в Лондоне. Как в понедельник сообщила газета The Independent, пострадали три человека.

По ее сведениям, Скотленд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом.