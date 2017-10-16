Несколько человек ранены в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском метро

Представители российских университетов объяснили места в рейтинге QSОбщество 16 октября, 23:53
Багдад без боя вернул контроль над КиркукомМеждународная панорама 16 октября, 23:27
СМИ: болгарский боксер Пулев отказался от боя с Джошуа из-за травмыСпорт 16 октября, 23:04
Более 1 млн Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 16 октября, 22:31
"Олимпийский патруль" с участием Жукова, Карелина и Попова прошел на ВФМС в СочиСпорт 16 октября, 22:25
Число жертв шторма "Офелия" в Ирландии увеличилось до трех человекПроисшествия 16 октября, 22:18
Трамп не рассматривает возможность увольнения спецпрокурора, ведущего расследование по РФМеждународная панорама 16 октября, 22:16
Понедельник на ВФМС запомнился ажиотажем на встречах с Лавровым и притоком участниковОбщество 16 октября, 22:16
В Google Maps появилась возможность "посетить" планеты Солнечной системыКосмос 16 октября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на людей на станции метро Parsons Green в Лондоне. Как в понедельник сообщила газета The Independent, пострадали три человека.
По ее сведениям, Скотленд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом.