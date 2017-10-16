СК взял на контроль ход проверки по отказу в переселении пенсионерок из конюшни в Брянске

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проверки по факту отказа администрации переселить пенсионерок из старой конюшни в Брянской области в новое жилье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Поводом для проведения проверки стал телесюжет о 79-летней ветеране труда и 76-летней сироте, которые уже много лет живут в разваливающейся бывшей конюшне без отопления. Как сообщается, местная администрация предложила переехать пенсионеркам в новое жилье - старое здание сельской школы, которое также не пригодно для проживания. Данная информация проверяется региональным следственным управлением СК.
"Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения и результаты проверки. В рамках проверки будут тщательно изучены озвученные в СМИ доводы о бездействии районных чиновников", - сообщила Петренко.