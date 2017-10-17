RT: защита россиянина Винника подала в Греции жалобу из-за некомпетентного переводчика

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Защита гражданина РФ Александра Винника, задержанного в Греции в июле по подозрению в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой, 16 октября подала жалобу в связи с нарушением прав подзащитного греческим судом. Как сообщил один из адвокатов Винника Тимофей Мусатов телеканалу RT, россиянину на время судебных слушаний предоставили неквалифицированного переводчика.

"В понедельник была подана дополнительная жалоба: мы считаем, что нарушены права нашего подзащитного, так как его слова в судебном процессе были грубейшим образом искажены, - приводятся слова адвоката на сайте RT. - Мы протестовали против привлечения к судебному процессу неквалифицированного переводчика".

Мусатов пояснил, что суд назначил переводчика без соответствующего образования, однако на просьбу его заменить был получен отказ.

Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило ему обвинения в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника. На родине в его отношении расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.