У отравившихся в столовой магаданской школы учеников обнаружен антиген норовируса

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты выявили антиген норовируса у учеников, отравившихся в столовой магаданской школы на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Магаданской области.
"По результатам лабораторных исследований в пробах от заболевших обнаружен антиген норовируса. Лабораторные исследования продолжаются", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, всего выявлен 21 заболевший, из них 10 были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице находились девять учеников из разных классов, им от девяти до 16 лет. Все они учатся в первую смену, их госпитализировали 10-12 октября в связи с плохим самочувствием. Еще 10 человек проходили лечение дома.
Материалы об административном приостановлении деятельности столовой были переданы в суд.
В прокуратуре Магаданской области сообщили, что по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления организована проверка. Следственные органы по данному факту проводят доследственную проверку. Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщило о нарушениях требований санитарного законодательства в столовой школы №30.