Около Бирского заказника в Хабаровском крае нашли мертвого тигренка

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Лесничий обнаружил тело амурского тигренка неподалеку от регионального заказника "Бирский" в Хабаровском крае. Причины смерти животного установит экспертиза, сообщил во вторник центр "Амурский тигр", специалисты которого работали на месте происшествия.

"Печальная находка пока остается для нас загадкой... Есть две основные версии. Тигрица вела тигрят или тигренка из логова в другое место, но люди или собаки могли ее напугать, и тигренок, отстав от матери, оказавшись один на один с природой, потратив все свои силы на поиски, умер от истощения. Второй вариант: тигрица покинула логово и не вернулась, потому что решила отказаться от малыша, либо с ней приключалась беда. Отчасти пролить свет на то, что же в действительности случилось, поможет вскрытие", - приводятся в сообщении центра слова его директора Сергея Арамилева.

Он добавил, что и в дикой природе, и при содержании в неволе матери-тигрицы иногда отказываются от своего потомства по собственной инициативе. "Чаще же бывают другие причины, когда в силу внешнего воздействия тигрица вынуждена оставить тигренка, спасая себя или других тигрят. В таком возрасте тигренок кормится молоком и, разумеется, оставшись без матери даже на непродолжительное время, погибает", - сказал Арамилев.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак сообщил, что тело тигренка было найдено в ста метрах от лесовозной дороги. "Это юный хищник, мы предполагаем, что тигру было до двух месяцев. Точно на все вопросы ответит экспертиза", - сказал он.

При визуальном осмотре тела тигренка признаков огнестрельных ранений не обнаружено, как и следов присутствия на месте происшествия человека. Вес погибшего хищника составляет 2,6 кг. Труп тигра изъят и направлен в Центр диагностики и болезней диких животных в Уссурийске.

Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его задачи - изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России. Свою деятельность центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.