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Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

Происшествия
17 октября, 9:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, октября. /ТАСС

Мальчику стало плохо во время бега

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КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Десятилетний мальчик умер на уроке физкультуры в красноярской школе № 12. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю.

Как сообщает ведомство, ребенку стало плохо во время бега. 

"Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", - сообщили в СК.

Следователи изучают медицинскую карту ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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