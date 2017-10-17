Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Десятилетний мальчик умер на уроке физкультуры в красноярской школе № 12. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю.

Как сообщает ведомство, ребенку стало плохо во время бега.

"Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", - сообщили в СК.

Следователи изучают медицинскую карту ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.