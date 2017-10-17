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Источник: девять гостиниц в Самаре были эвакуированы ночью из-за сообщений о минировании

Происшествия
17 октября, 9:40 UTC+3 САМАРА САМАРА 17, октября. /ТАСС

По словам источника в экстренных службах региона, было эвакуировано более 170 человек

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САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Персонал и постояльцы девяти гостиниц в Самаре были эвакуированы в ночь на вторник из-за анонимных звонков с сообщениями о минировании зданий.

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Все сообщения оказались ложными, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Сообщения о заминировании поступили в 01:45 по местному времени (0:45 мск). Было эвакуировано более 170 человек. Информация… оказалась ложной, ничего подозрительного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации в правоохранительных структурах региона.

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