Источник: девять гостиниц в Самаре были эвакуированы ночью из-за сообщений о минировании

САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Персонал и постояльцы девяти гостиниц в Самаре были эвакуированы в ночь на вторник из-за анонимных звонков с сообщениями о минировании зданий.

Все сообщения оказались ложными, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Сообщения о заминировании поступили в 01:45 по местному времени (0:45 мск). Было эвакуировано более 170 человек. Информация… оказалась ложной, ничего подозрительного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации в правоохранительных структурах региона.