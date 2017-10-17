Российскому историку Петру Рябову на 10 лет запретили въезд в Белоруссию

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МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Российский историк и философ Петр Рябов, отбывший в Белоруссии шесть суток административного ареста за мелкое хулиганство, 10 лет не сможет въехать в республику.
Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
"Данному гражданину запрещен въезд в Беларусь в течение 10 лет", - отметил официальный представитель УВД.
Российский историк Петр Рябов был задержан 10 октября в Барановичах по подозрению в распространении литературы экстремистского характера. Во время заседания суда, Рябов своей вины не признал. 16 октября россиянин был выслан из Белоруссии.