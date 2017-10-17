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Российскому историку Петру Рябову на 10 лет запретили въезд в Белоруссию

Происшествия
17 октября, 10:04 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, октября. /ТАСС

Петр Рябов отбыл в республике шесть суток административного ареста за мелкое хулиганство

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МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Российский историк и философ Петр Рябов, отбывший в Белоруссии шесть суток административного ареста за мелкое хулиганство, 10 лет не сможет въехать в республику.

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Правозащитники сообщили о задержании в Белоруссии российского историка Петра Рябова

Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

"Данному гражданину запрещен въезд в Беларусь в течение 10 лет", - отметил официальный представитель УВД.

Российский историк Петр Рябов был задержан 10 октября в Барановичах по подозрению в распространении литературы экстремистского характера. Во время заседания суда, Рябов своей вины не признал. 16 октября россиянин был выслан из Белоруссии.

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