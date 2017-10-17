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Глава СК поручил проверить законность привлечения московских полицейских к ответственности

Происшествия
17 октября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Поручение было дано после того, как граждане обратились к Александру Бастрыкину в соцсетях и попросили разобраться в слоившихся ситуациях

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования двух уголовных дел в отношении сотрудников московской полиции. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, к Бастрыкину в соцсетях обратились граждане с просьбой разобраться в данных ситуациях.

В одном случае в октябре этого года сотрудник полиции пресекал действия нетрезвого мужчины, совершавшего административное правонарушение на востоке Москвы. При этом действия самого полицейского были квалифицированы следователями одного из подразделений ГСУ СК России по Москве по статье УК РФ о превышении должностных полномочий, он арестован. Второе аналогичное уголовное дело уже рассматривается в суде.

"Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата незамедлительно истребовать материалы уголовных дел, тщательно изучить их, проверить законность принятых процессуальных решений, в частности, о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности", - сообщила Петренко.

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