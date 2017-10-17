Пожарные спасли пять человек в коммуналке в Комсомольске-на-Амуре

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ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Пожарные расчеты спасли пять человек во время пожара в коммунальной квартире в Комсомольске-на-Амуре во вторник. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Хабаровскому краю.
"Около полуночи (17:00 мск понедельника) произошел пожар в коммунальной квартире жилого дома по улице Копылова в Комсомольске-на-Амуре. Из квартиры были эвакуированы пять человек, в том числе годовалый ребенок. Никто не пострадал", - уточнили в пресс-службе управления.
Пожар был полностью потушен в 00:36 по местному времени (17:36 мск понедельника). Его площадь составила около 20 кв. метров. В одной из комнат горели мебель и домашние вещи.
Причина пожара и виновный устанавливаются.