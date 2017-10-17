Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Автомобиль народного артиста России Олега Газманова получил повреждения, попав в яму с арматурой на трассе в Пермском крае. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

"Усольский район, Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса", - написал он и призвал водителей "ехать осторожно".

Усольский р-н Пермский кр.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!! Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 10:25 PDT

Газманов также опубликовал видеозапись, в которой рассказал о еще одном попавшем в аналогичное ДТП автомобиле.

Как сообщается на официальном сайте артиста, выступление в Перми запланировано на 18 октября.