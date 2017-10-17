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Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае

Происшествия
17 октября, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

По пути на концерт автомобиль Газманова попал в яму с арматурой и получил повреждения

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Олег Газманов

Олег Газманов

© Сергей Шахиджанян/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Автомобиль народного артиста России Олега Газманова получил повреждения, попав в яму с арматурой на трассе в Пермском крае. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

"Усольский район, Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса", - написал он и призвал водителей "ехать осторожно".

Усольский р-н Пермский кр.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!!

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

Газманов также опубликовал видеозапись, в которой рассказал о еще одном попавшем в аналогичное ДТП автомобиле.

Как сообщается на официальном сайте артиста, выступление в Перми запланировано на 18 октября.

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