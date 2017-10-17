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В Петрозаводске ограбили один из старейших православных храмов

Происшествия
17 октября, 10:34 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Настоятель заявил, что злоумышленники похитили все драгоценности и пытались украсть старинную икону

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ПЕТРОЗАВОДСК, 17 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Злоумышленники в Петрозаводске похитили минувшей ночью ювелирные украшения из Сретенского храма, который считается одним из старейших в городе. Старинную Казанскую икону Божией Матери ворам украсть не удалось, сообщил во вторник ТАСС настоятель, протоиерей Леонид Леонтюк.

"Сегодня ночью кто-то пробрался через форточку в Сретенский храм. У нас под бронированным стеклом находится старинная Казанская икона Божией Матери. Она была украшена драгоценностями, оставленными прихожанами. Забрали все драгоценности, пытались икону взять, но не удалось", - рассказал Леонтюк.

По его словам, на место происшествия выехали сотрудники полиции. Настоятель добавил, что, возможно, из храма пропало еще что-то, но на первый взгляд была обнаружена только кража ювелирных украшений.

В пресс-службе управления МВД по Карелии ТАСС подтвердили информацию о краже. "Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции", - сообщили в ведомстве.

По данным Карельской епархии, Сретенский храм является одним из старейших каменных храмов Петрозаводска. Он построен в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым, освящен в 1780 году. В советский период здесь располагалось общежитие и школа, а в 1996 году началось возрождение храма.

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