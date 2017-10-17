СМИ: глава минтранса Малайзии опроверг данные о возобновлении поисков Boeing

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СИНГАПУР, 17 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии не намерены пока возобновлять поиски пропавшего пассажирского Boeing, несмотря на поступившие предложения от частных компаний принять участие в операции.
Об этом заявил во вторник министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай, комментируя проявившую информацию о готовящемся возобновлении поисков.
"Предложения с помощью поступили от одной из местных фирм, а также компаний из Нидерландов и США", - приводит слова главы минтранса издание Straits Times. Сейчас, по его словам, "все это рассматривается, но подобные вопросы должны быть обсуждены с другими участниками операции - представителями Австралии и Китая".
Связь с принадлежавшим авиакомпании Malaysia Airlines Boeing 777-200, который выполнял рейс по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года, прервалась примерно через два часа после вылета. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.