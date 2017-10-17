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Российского священника будут судить в Белоруссии в закрытом режиме

Происшествия
17 октября, 11:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, октября. /ТАСС

Следствием установлено, что житель Ленинградской области путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятием проституцией двух жительниц Витебска

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МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Гражданина Российской Федерации, обвиняемого в Белоруссии в организации занятием проституцией, будут судить в Витебске в закрытом режиме. Об этом сообщила во вторник официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

"Суд Железнодорожного района Витебска 25 октября в закрытом режиме начинает судебные слушания по уголовному делу по обвинению 39-летнего гражданина Российской Федерации, ранее не судимого, по статье "Покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятием проституцией" Уголовного кодекса", - отметила представитель областного суда.

Следствием установлено, что житель Ленинградской области, находясь на территории Витебска, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятием проституцией двух жительниц Витебска. 3 августа россиянин был задержан сотрудниками органов внутренних дел вместе с двумя женщинами в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Санкт-Петербург. Со слов самого задержанного он является священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области.

В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии гражданину РФ грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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