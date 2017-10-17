ЕСПЧ не нашел политики в деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не установил политического преследования в уголовном деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ, комментируя опубликованное постановление ЕСПЧ по жалобе братьев Навальных на их уголовное преследование по делу "Ив Роше Восток" за совершение мошеннических действий.

"ЕСПЧ отказался признавать наличие "политической мотивированности" в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями", - отметили в Минюсте. В министерстве добавили, что явная неприемлемость жалобы в части заявления о политическом преследовании "была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования" и ЕСПЧ отказал заявителям в части этой претензии еще на стадии коммуникации (приема жалобы к рассмотрению - прим. ТАСС).

По итогам рассмотрения жалобы Страсбургский суд существенно уменьшил заявленные братьями Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску.

Вместе с тем в Минюсте не согласны с позицией ЕСПЧ о наличии процессуальных нарушений при привлечении Навальных к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства. "В настоящее время постановление ЕСПЧ по делу "Навальные против России" не вступило в силу. Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок", - добавили в Минюсте.

30 декабря 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года в колонии общего режима.