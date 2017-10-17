Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

"На выезде из Пскова столкнулись автобус компании "Стрижи" и легковой автомобиль, оба в кювете. Один человек погиб, семь пострадали", - сообщила собеседница агентства. В региональном МЧС также отметили, что ДТП произошло на 277 км федеральной автодороги Р-23 около 10:30 мск.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД, по предварительной версии, водитель легкового автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz. В результате ДТП погиб взрослый пассажир легкового автомобиля. Состояние пострадавших и причины аварии уточняются.

Компания "Стрижи", как указано на ее сайте, занимается организацией пассажирских перевозок из Пскова в Санкт-Петербург и обратно.

