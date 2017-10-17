Адвокат: приговор братьям Навальным может быть отменен, а уголовное дело прекращено

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Приговор в отношении братьев Алексея и Олега Навальных по уголовному делу "Ив Роше" может быть отменен, а само дело прекращено. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

"После сегодняшнего решения ЕСПЧ председатель Верховного суда РФ должен возбудить надзорное производство по делу. Решение должно быть отменено Президиумом Верховного суда Российской Федерации, а уголовное дело прекращено", - сказала адвокат.

"Важный момент в этом решении заключается в том, что суд признал, что вменяемые Навальным действия не являлись уголовным преступлением. Была применена статья № 7, которая применяется редко", - добавила Михайлова.

30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно с испытательным сроком на 5 лет, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы. 4 августа 2017 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ и продлил Алексею Навальному испытательный срок по делу "Ив Роше" на один год - до 30 декабря 2020 года.

Как отметили во вторник в Минюсте, Европейский суд по правам человека не установил политического преследования в уголовном деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных. По итогам рассмотрения жалобы Страсбургский суд существенно уменьшил заявленные братьями Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску. При этом в Минюсте не согласны с позицией ЕСПЧ о наличии процессуальных нарушений при привлечении Навальных к уголовной ответственности и при применении норм российского уголовного и гражданского законодательства.