Таможня в Приморье задержала более 200 корней женьшеня и свыше 80 кг трепанга

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Российские таможенники в Приморском крае на границе с Китаем обнаружили в автобусе 212 корней женьшеня, более 83 кг сушеного трепанга, сообщила во вторник пресс-служба Уссурийской таможни.

"Двести двенадцать корней женьшеня, более 83 кг трепанга и панты оленя обнаружили должностные лица. Уссурийской таможни при проведении таможенного контроля. При сканировании автобуса, следующего из России в Китай, было обнаружено, что в салоне находится сокрытый от таможенного контроля товар", - говорится в сообщении.

Наличие каких-либо спрятанных от досмотра товаров водитель автобуса отрицал. Однако в ходе досмотра транспортного средства из-под обшивки таможенники извлекли запрещенный к перемещению груз.

Были изъяты 2,5 кг корней краснокнижного женьшеня, 105 пакетов с "морским огурцом" и пара пантов оленя - спиленных рогов этого животного в период их роста. В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля.

"По факту незаконного перемещения корней женьшеня решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Товар направлен на экспертизу. Проводится расследование", - сообщает пресс-служба.

Дикорастущий женьшень включен в утвержденный правительством РФ перечень стратегически важных товаров и ресурсов. За незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза таких товаров предусмотрена уголовная ответственность по статье 226.1 УК России, предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.