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В Испании разбился истребитель F-18

Происшествия
17 октября, 12:42 дата обновления: 17 октября, 13:07 UTC+3

В результате инцидента погиб пилот

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Материал из 1 страницы

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Истребитель F-18 разбился во вторник в автономном сообществе Мадрид. Об этом сообщили ВВС пиренейского королевства.

Согласно информации, размещенной в их Twitter, инцидент произошел при взлете воздушного судна недалеко от авиабазы в населенном пункте Торрехон-де-Ардос. О причинах произошедшего информации нет.

ВВС отмечают, что в результате инцидента пилот погиб.

12 октября у базы в испанском городе Альбасете разбился истребитель Eurofighter, возвращавшийся с военного парада, приуроченного к Государственному празднику Испании.

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