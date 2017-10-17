В Испании разбился истребитель F-18

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МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Истребитель F-18 разбился во вторник в автономном сообществе Мадрид. Об этом сообщили ВВС пиренейского королевства.
Согласно информации, размещенной в их Twitter, инцидент произошел при взлете воздушного судна недалеко от авиабазы в населенном пункте Торрехон-де-Ардос. О причинах произошедшего информации нет.
12 октября у базы в испанском городе Альбасете разбился истребитель Eurofighter, возвращавшийся с военного парада, приуроченного к Государственному празднику Испании.