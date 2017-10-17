Силовики задержали предполагаемую вербовщицу террористов на границе с Грузией

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Североосетинские силовики задержали подозреваемую в вербовке потенциальных террористов иностранку на пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканского пограничного управления.
"Женщина причастна к деятельности международных террористических организаций. Задержанная подозревается в умышленном склонении ряда молодых людей к участию в террористической деятельности, а также оказании помощи… [завербованным] по выезду на территорию Сирийской Арабской Республики. В числе ее жертв были и граждане РФ", - говорится в сообщении.
Иностранка под предлогом установления супружеских отношений она приобщала молодых людей к радикальным идеям экстремистской направленности, полагают в погрануправлении. Первый ее муж был ликвидирован в зоне вооруженного конфликта.