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Силовики задержали предполагаемую вербовщицу террористов на границе с Грузией

Происшествия
17 октября, 13:39 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 17, октября. /ТАСС

Женщина приобщала молодых людей к экстремистским идеям под предлогам установления супружеских отношений, полагают в погрануправлении

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Североосетинские силовики задержали подозреваемую в вербовке потенциальных террористов иностранку на пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканского пограничного управления.

"Женщина причастна к деятельности международных террористических организаций. Задержанная подозревается в умышленном склонении ряда молодых людей к участию в террористической деятельности, а также оказании помощи… [завербованным] по выезду на территорию Сирийской Арабской Республики. В числе ее жертв были и граждане РФ", - говорится в сообщении.

Иностранка под предлогом установления супружеских отношений она приобщала молодых людей к радикальным идеям экстремистской направленности, полагают в погрануправлении. Первый ее муж был ликвидирован в зоне вооруженного конфликта.

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