В Пушкине к шести годам приговорен экс-полицейский за ДТП с четырьмя жертвами

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пушкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции города Ивантеевка Юрия Иванова за ДТП, в котором погибли четыре человека, включая ребенка.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, "следствием и судом установлено, что 24 сентября 2016 года около 7:30 мск полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе М-8 "Холмогоры" на автомобиле с пассажиром. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с автомобилем, в котором находились трое взрослых и двое детей. От сильного удара автомобиль с пятью людьми вылетел на обочину", - сообщили в ГСУ.
В результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок. Были госпитализированы трехлетний ребенок и пассажирка автомобиля, на котором двигался обвиняемый. Иванов был признан виновным в ДТП, помимо шести лет лишения свободы в колонии-поселении, суд на три года лишил его водительских прав.