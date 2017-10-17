Ущерб от незаконной добычи песка в Клинском районе Подмосковья превысил 19 млн рублей

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило сумму ущерба от незаконной добычи песка физическим лицом в Клинском районе Подмосковья в более чем 19 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства во вторник.
"Установлено, что нарушители добыли более 107 тыс. кубометров песка на участке площадью 2,6 гектара, рассчитанный ущерб почвам превысил 19 млн рублей", - процитировали в пресс-службе министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.
Гражданин ранее организовал нелегальную добычу песка вблизи деревни Хохлово. Нарушители были задержаны с поличным, в ходе операции полицейские арестовали два экскаватора, добавили в пресс-службе. Сейчас в отношении этого лица возбуждено уголовное дело.
"Если суд признает гражданина виновным, ему грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, либо исправительные работы сроком до 480 часов. Рассчитанный ущерб (экологии - прим. ТАСС) будет предъявлен нарушителю для возмещения в рамках судебного заседания по уголовному делу", - отметили в Минэкологии области.