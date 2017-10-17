Режим ЧС отменен в подтопленном из-за дождей Зеленоградском округе под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации отменен в Зеленоградском городском округе под Калининградом, где в результате затяжных дождей и разлива рек отмечалось подтопление дворов в садовых некоммерческих товариществах. Ситуация находится под контролем, введен режим повышенной готовности, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте городской администрации.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям МО (муниципального образования - прим. ТАСС) "Зеленоградский городской округ" принято решение о переводе МО "Зеленоградский городской округ" из режима "чрезвычайная ситуация" в режим функционирования "повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения МЧС, принимавшие участие в ликвидации подтопления пригородных поселков, завершили операцию. Силами предприятий муниципалитета продолжаются работы по перекачке воды с низменных земель в устье реки Тростянки в Куршский залив. Ведется откачка воды с улиц Живописная и Калининградская, в поселке Сосновка, и восстановление мелиоративного канала для отведения воды в реку Зеленоградку. В поселке Откосове будет проведена очистка дренажных систем.

Как сообщала ранее пресс-служба областного правительства, в Зеленоградском городском округе в результате разливов воды пострадало около 20 пригородных поселков. Масштабные работы по ликвидации ЧС были завершены 15 октября. Эвакуация людей не потребовалась.

Дожди, вызванные атлантическими циклонами, продолжались в области с 3 по 15 октября. В некоторых районах на побережье Балтики за десять дней выпала двойная месячная норма осадков. Это спровоцировало переувлажнение почвы и подтопление низменных участков сельскохозяйственных земель. В 13 городских округах и районах с 9 по 25 октября введен режим чрезвычайной ситуации, фермеры сообщают о гибели урожая из-за сложностей с уборкой, в том числе зерновых.

Областному Министерству сельского хозяйства поручено подготовить обращение в правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда федерального правительства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Как сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов, регион рассчитывает на получение из федерального бюджета до 250 млн рублей. Помощь планируется предоставить хозяйствам, наиболее сильно пострадавшим от стихии.