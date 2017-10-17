СМИ: вертолет Сил самообороны Японии пропал с экранов радаров у побережья страны

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Вертолет Воздушных сил самообороны Японии UH-60J, представляющий собой модифицированный UH-60 Black Hawk, пропал с экранов радаров у побережья префектуры Сидзуока в районе города Хамамацу.

Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

По его данным, на борту вертолета могли находиться четыре человека.