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СК возбудил дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"

Происшествия
17 октября, 14:03 дата обновления: 17 октября, 14:23 UTC+3

По версии следствия, авиакомпания заключала в 2016 и 2017 годах "явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций"

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа". Как сообщили в пресс-службе СК, "по версии следствия, лица из числа руководства и собственников ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций".

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По данным СК, "договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам". Для погашения долгов перед кредиторами компания брала "многомиллиардные кредиты". В некоторых договорах, заключенных "ВИМ-Авиа" с иностранными компаниями, "не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались".

"Учитывая невозможность удовлетворения требований кредиторов, в целях создания благоприятных условий для оценки финансового состояния кредиторами и уполномоченными государственными органами генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчетности, сокрытие в отчетности высоких показателей кредиторской задолженности, отражение в отчете небольшой прибыли вместо имевшегося убытка", - отметили в СК.

В отчеты даже вносили данные о перечислениях выручки от продажи авиаперевозок, которые еще не были осуществлены, отметили в СК.

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Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), которая грозит до шести лет лишения свободы. "Следствием выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления", - отметили в СК.

26 сентября после массовых задержек авиарейсов "ВИМ-Авиа" СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, должностные лица авиакомпании, зная о недостатке средств для закупки топлива, продолжали продавать авиабилеты на рейсы. Гендиректор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и главный бухгалтер авиакомпании Екатерина Пантелеева были помещены под домашний арест, следствие устанавливало местонахождение совладельцев "ВИМ-Авиа" Рашида и Светланы Мурсекаевых, которые, по данным СК, ранее поспешно покинули страну.

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