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В ЕК заявили, что гибель журналистки на Мальте выглядит как заказное убийство

Происшествия
17 октября, 14:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 17, октября. /ТАСС

Еврокомиссия призывает к проведению "тщательного расследования и наказанию виновных"

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БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не исключает, что гибель журналистки Дафны Каруаны Галиции на Мальте могла быть заказным убийством, и призывает найти и наказать виновных. Об этом заявил во вторник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе.

"Мы потрясены гибелью на Мальте одной из наиболее успешных журналистов, специализировавшихся на расследованиях, Дафны Каруаны Галиции в результате инцидента, который выглядит как заказное убийство. Задавать неудобные вопросы и вскрывать пороки - это основная задача журналиста, защищенная европейскими нормами и законами и отражающая главные ценности демократии", - сказал он.

По словам Схинаса, Еврокомиссия призывает к проведению "тщательного расследования и наказанию виновных".

По данным агентства ANSA, журналистка погибла в понедельник в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. По информации телеканала Rai News 24, журналистка вела свой блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции, а также расследовала связь местных политиков с "Панамскими документами" - громким делом об офшорных счетах.

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