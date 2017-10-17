В России за первое полугодие 2017 года предотвращено 12 терактов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил, что за первое полугодие 2017 года в России было предотвращено 12 террористических актов.
"У нас в первом полугодии этого года зарегистрировано 13 терактов. Вы об этом слышали? Один только был реализован, о нем знают все, - взрыв в питерском метро. Остальные 12 были пресечены на стадии приготовления", - сказал он, отметив, что "ситуация в стране вообще далеко не такая благодушная, как может показаться".
Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Другой взрыв (на станции "Площадь Восстания") удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны 102 человека.
Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным СК, это гражданин РФ, являющийся уроженцем Киргизии, Акбаржон Джалилов. По делу арестованы 11 человек, 1 сентября суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении срока ареста первым шести из них. Срок предварительного следствия по делу установлен до 3 января 2018 года.