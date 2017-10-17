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СК возбудил дело по факту убийства бездомного под Смоленском

Происшествия
17 октября, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В совершении преступления подозреваются два школьника

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины без определенного места жительства в городе Рославль Смоленской области. Как сообщили во вторник ТАСС в региональном СУ СК РФ, в нанесении побоев, от которых скончался мужчина, подозреваются двое несовершеннолетних.

"Уголовное дело по ст. 111.4 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено управлением СК РФ по Смоленской области по факту смерти мужчины без определенного места жительства в городе Рославль Смоленской области", - уточнили в ведомстве.

Мужчина был обнаружен в начале октября на одной из городских улиц. Пострадавшего доставили в больницу, но спустя некоторое время он скончался. "Двое несовершеннолетних, учащиеся школы, подозреваются в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего", - отметили в управлении.

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