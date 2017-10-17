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Против экс-директора пензенского ФК "Зенит" возбуждено дело о сокрытии 6 млн рублей

Происшествия
17 октября, 15:26 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 17, октября. /ТАСС

Пензенская команда выступает в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги

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ПЕНЗА, 17 октября. /ТАСС/. Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора местного футбольного клуба "Зенит", который подозревается в сокрытии более 6 млн рублей от налоговой службы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пензенский "Зенит" выступает в зоне "Центр" второго российского дивизиона.

"Следственный отдел по Октябрьскому району г. Пензы СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов") в отношении бывшего директора... ФК "Зенит", который, по версии следствия, сокрыл более 6 млн рублей от уплаты недоимки по налогам", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, бывший директор футбольного клуба "Зенит", зная о недоимке налогов на сумму более 9 млн рублей, смог скрыть денежные средства организации в размере более 6 млн рублей, за счет которых могло бы осуществляться списание долга по налогам. Речь идет о периоде с февраля по июль 2017 года.

В настоящее время следователи ведут сбор необходимых документов и показаний, направленных на закрепление доказательной базы.

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