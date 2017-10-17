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МВД Пермского края завело дело по факту ДТП с Олегом Газмановым

Происшествия
17 октября, 16:01 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 17, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что автомобиль Газманова получил повреждения, попав в яму с арматурой на трассе "Пермь - Березники"

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ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. ГУ МВД по Пермскому краю завело административное дело по факту ДТП с Олегом Газмановым, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"По данному факту сотрудниками ГИБДД проведена проверка. Составлен акт выявленных недостатков в содержании автомобильной дороги Пермь - Березники. Подрядной организации выдано предписание на устранение недостатков. Возбуждено административное расследование по статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", - сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что автомобиль Газманова получил повреждения, попав в яму с арматурой на трассе "Пермь - Березники" вблизи моста через реку Язьва. По словам Газманова, запланированный на 18 октября концерт в Перми состоится, поскольку певец не пострадал в ДТП.

В минтрансе Прикамья ТАСС пояснили, что "сожалеют о произошедшем с народным артистом Олегом Газмановым ДТП". По словам министра транспорта края Николая Уханова, дорожные службы получили информацию о двух ямах, в настоящее время аварийные выбоины устранены. Также он сообщил, что в ближайшее время Минтранс Прикамья откроет портал, на котором можно будет разместить фотографии дорожных ям и их координаты, а дорожные службы будут оперативно реагировать на эти сообщения.

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