Ставропольский суд не изменил решение об аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка

Захарова: за фейковыми аккаунтами посольств РФ стоят определенные структуры других странПолитика 17 октября, 16:16
Член диссовета: СМИ опубликовали неверные имена оппонентов диссертации МединскогоНаука 17 октября, 16:04
Каир назван самым опасным городом мира для женщинОбщество 17 октября, 16:01
Новый главный федеральный инспектор назначен в Ненецком АОВ стране 17 октября, 15:59
Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет базовым для футбольного клуба "Балтика"Спорт 17 октября, 15:52
Безруков признался, что "долго отходил" после просмотра фильма "Нелюбовь"Культура 17 октября, 15:51
КС Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме КаталонииМеждународная панорама 17 октября, 15:46
Почти все билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию проданыСпорт 17 октября, 15:46
Росгвардия и полиция могут получить электрошоковые щиты для применения при спецоперацияхОбщество 17 октября, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд оставил без изменений решение о заключении под стражу экс премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сообщили во вторник в пресс-службе суда.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет России подозревает Яценюка в участии в столкновениях в Чечне в 1994-1995 годах на стороне бандформирований.
"17 октября Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу ставропольского адвоката Андрея Сабинина в защиту интересов обвиняемого Яценюка. По результатам рассмотрения принято решение оставить постановление Ессентукского городского суда Ставропольского края от 9 марта 2017 года без изменения", - говорится в сообщении.
Ранее Ессентукский суд вынес решение об аресте Яценюка на два месяца. "Постановлением Ессентукского городского суда Ставропольского края от 9 марта гражданину Украины Арсению Яценюку... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщают в пресс-службе. Мера пресечения избрана заочно, поскольку 21 февраля обвиняемый Яценюк объявлен в международный розыск и не присутствовал в зале судебного заседания.