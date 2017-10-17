Ставропольский суд не изменил решение об аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд оставил без изменений решение о заключении под стражу экс премьер-министра Украины Арсения Яценюка, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России подозревает Яценюка в участии в столкновениях в Чечне в 1994-1995 годах на стороне бандформирований.

"17 октября Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу ставропольского адвоката Андрея Сабинина в защиту интересов обвиняемого Яценюка. По результатам рассмотрения принято решение оставить постановление Ессентукского городского суда Ставропольского края от 9 марта 2017 года без изменения", - говорится в сообщении.

Ранее Ессентукский суд вынес решение об аресте Яценюка на два месяца. "Постановлением Ессентукского городского суда Ставропольского края от 9 марта гражданину Украины Арсению Яценюку... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщают в пресс-службе. Мера пресечения избрана заочно, поскольку 21 февраля обвиняемый Яценюк объявлен в международный розыск и не присутствовал в зале судебного заседания.