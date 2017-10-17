СМИ: в Турции произошел обвал на угольной шахте

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АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Четверо рабочих, которых спасатели достали из-под завалов в угольной шахте на юго-востоке Турции, погибли. Об этом сообщило во вторник агентство Dogan.
По его данным, семеро шахтеров были доставлены в больницу, но врачи не сумели спасти четверых из них.
Спасательные работы продолжаются, так как под завалами остается еще один рабочий.
Ранее телеканал NTV сообщил, что на юго-востоке Турции в провинции Ширнак произошел обвал на угольной шахте. По данным телеканала CNN Turk, спасатели достали из-под завалов семь горняков.