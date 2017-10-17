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РФ изучит решение ЕСПЧ по делу Навальных на предмет возможного обжалования

Происшествия
17 октября, 16:41 дата обновления: 17 октября, 17:05 UTC+3

Замминистра юстиции подчеркнул, что у ведомства есть три месяца на принятие решения о возможном апелляции

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Олег и Алексей Навальный в Замоскворецком суде, 2014 год

Олег и Алексей Навальный в Замоскворецком суде, 2014 год

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия изучит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу братьев Алексея и Олега Навальных на предмет возможного обжалования. Об этом заявил во вторник ТАСС уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.

"Мы будем изучать решение, потому что оно достаточно объемное, многоаспектное", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обжалования Россией решения суда. "У нас по регламенту суда есть три месяца, чтобы принять решение [по возможному обжалованию]", - уточнил Гальперин.

Дело Навальных и решение ЕСПЧ

 

Ранее ЕСПЧ обязал российское государство выплатить братьям Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу, связанному с деятельностью компании "Ив Роше".

Суд постановил выплатить истцам компенсацию на общую сумму €75 тыс. €971 и 460 тыс. рублей. Эта компенсация оказалась меньше, чем запрошенная при подаче жалобы.

Согласно этому решению, судьи ЕСПЧ усмотрели в деле Навальных нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека - "право на справедливое судебное разбирательство" и "наказание на основании закона". Последняя статья подразумевает невозможность осуждения кого- либо за деяния, которые на момент их совершения по действующему законодательству не являлись преступлением. При этом суд отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

Минюст РФ в распространенном заявлении обратил внимание, что ЕСПЧ не установил политического преследования в уголовном деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных. "ЕСПЧ отказался признавать наличие "политической мотивированности" в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями", - отметили в Минюсте.

Вместе с тем в Минюсте выразили несогласие с позицией ЕСПЧ о наличии процессуальных нарушений при привлечении Навальных к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства.

30 декабря 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года в колонии общего режима.

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