Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свидетели дали показания о так называемой черной кассе, переводе денежных средств на подставные фирмы и обналичивании денег в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении. Как передает корреспондент ТАСС, протоколы допросов свидетелей огласил следователь СК в Басманном суде, где во вторник рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста режиссеру.

Обналичивание через ИП

Согласно материалам дела, допросы состоялись 31 мая 2017 года. "Согласно протоколу, предприниматель Синельников в 2014 году посредством оформления фиктивных договоров обналичивал средства "Седьмой студии" через зарегистрированную на него в качестве индивидуального предпринимателя фирму. Расходование денежных средств контролировали Юрий Итин (бывший гендиректор "Седьмой студии") и Алексей Малобродский (бывший продюсер "Седьмой студии") через Нину Масляеву (главный бухгалтер "Седьмой студии")", - огласил показания следователь.

В апреле 2013 года Синельников, утверждают свидетели, по личной просьбе Малобродского, занимавшего также пост гендиректора "Гоголь-центра", занимался обналичиванием денежных средств, которые передавались Малобродскому. "При этом между ними осуществлялась переписка как по электронной почте, так и через sms-сообщения", - сказал следователь.

Он огласил и протокол допроса свидетеля Ивановой, согласно которому "в 2013 году ранее незнакомый ей Итин, являясь гендиректором "Седьмой студии", обеспечил перевод на расчетный счет ее компании несколько миллионов рублей, полученных от Минкультуры России". В дальнейшем Итин привозил Ивановой домой на подписание документы, связанные с оформлением требовавшейся для "Седьмой студии" отчетности. "В 2014 году описанная ситуация повторилась", - отметил следователь, добавив, что никаких услуг компания Ивановой для "Седьмой студии" не оказывала.

Допрос дочери обвиняемого

В качестве свидетеля была допрошена и Марина Итина - дочь обвиняемого Итина. "Она показала, что от матери ей стало известно, что директор "Седьмой студии" Шалашова сообщила сумму, со слов матери, составляющую примерно 2/3 годового бюджета, а именно 90 млн рублей, которую необходимо вернуть. В ответ на это она предложила матери обсудить вопрос с Серебренниковым, в связи с тем, что эта сумма является неподъемной для одного человека", - сказал следователь. В декабре 2016 года Марина Итина изготовила совместно с Шалашовой договор от имени различных ИП и ООО, которые якобы оказывали услуги для "Седьмой студии", часть из которых подписана лично Мариной Итиной.

В материалах дела содержится также и переписка со сведениями о причастности обвиняемых к обналичиванию денежных средств, полученных "Седьмой студией" в 2011-2014 годах у Минкультуры РФ, и последующему распоряжению деньгами в целях, не связанных с реализацией проекта. "В частности, содержится переписка Малобродского и Масляевой с отчетами о перечислении денежных средств со счета "Седьмой студии" ИП "Синельников" и приложение соответствующих платежных документов.

Также содержатся письма Малобродскому и Итину, согласно которым между ними имелась договоренность о том, что Малобродский, работая в "Гоголь-центре", будет вознагражден за счет денежных средств проекта "Платформа". При этом размер его вознаграждения составлял 200 тыс. рублей, несмотря на то, что размер его официальной ежемесячной заработной платы составлял те же 200 тыс. рублей.

Также в переписке Малобродский высказывается относительно того, что из запланированных перечислений от Минкультуры России в размере 70 млн рублей для мероприятий проекта "Платформа" будет достаточно 19,7 млн рублей", - сказал следователь. По его словам, "при изучении документации было установлено, что в "Седьмой студии" существовала "черная касса", а также велось обналичивание денежных средств через фирмы-однодневки, сама студия была создана специально для получения федеральных денежных средств на проект "Платформа".