Источник: полиция Москвы возбудила дело о краже $1,5 млн из ячейки банка "Славия"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи более $1,5 млн из ячейки банка на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, мужчина 1969 года рождения еще в сентябре обратился с заявлением по факту кражи.

"Неизвестный из арендованной заявителем ячейки банка, расположенного на улице Кедрова, украл $1,535 млн. Материальный ущерб составил 87,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, кража могла быть совершена в период с 9 декабря 2016 года по 11 сентября 2017 года.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, кража была совершена из отделения банка "Славия".