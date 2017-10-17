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Столичный главк СК опроверг сообщения СМИ о неправомерных обвинениях сотрудников полиции

Происшествия
17 октября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

По данным следствия, в апреле текущего года полицейский Михаил Сухов избил задержанного, после чего его обвинили в превышении должностных полномочий

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Столичный главк СК опроверг заявления СМИ о незаконном привлечении к уголовной ответственности сотрудника полиции в Москве при задержании нарушителя.

По данным следователей, вечером 7 апреля у подъезда жилого дома на улице Чечулина прибывший наряд полиции пресек действия москвича, который напал с ножом на полицейского, а затем сдался, лег на землю лицом вниз и ему надели наручники. "Спустя пять минут после задержания на место прибыл инспектор Сухов и без наличия к тому законных оснований, явно превышая свои полномочия, избил обездвиженного и не оказывающего сопротивления задержанного, причинив ему ссадины", - привела данные следователей представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. Это было зафиксировано камерой видеонаблюдения и запись имеется у следствия.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД по району Ивановское 35-летнего Михаила Сухова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", - сказала Иванова.

Представитель ГСУ заметила, что в ходе расследования получена информация о том, что обвиняемый оказывал давление на потерпевшего и свидетелей, в связи с чем суд избрал ему заключение под стражу. "В настоящее время в целях противодействия следствию в СМИ распространяется искаженная информация о якобы правомерном применении Суховым насилия в отношении потерпевшего при задержании. Однако данная позиция опровергается материалами уголовного дела", - добавила Юлия Иванова.

Она добавила, что после обращений супруги Сухова в СМИ и соцсетях "в ближайшее время она будет принята руководством ГСУ СК по Москве".

Говоря о деле в отношении двух сотрудников ГИБДД в Восточном округе Москвы, обвиненных в превышении превышения полномочий, то, по словам представителя ГСУ, дело уже рассматривается в суде.

По данным следствия, 19 августа 2016 года после погони сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, избили его, у потерпевшего были многочисленные переломы ребер и разрыв почки. По данным ГСУ, на протяжении расследования дела они оказывали давление на сослуживцев и свидетелей для дачи ложных показаний по делу и были заключены под стражу.

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