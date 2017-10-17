Неизвестный перелез через ограду Белого дома

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Неизвестный во вторник перелез через ограду Белого дома, но был задержан сотрудниками правоохранительных служб. Об этом сообщила Секретная служба США, в сферу ответственности которой входит охрана первых лиц государства.

Update: Suspect in custody, @DCPoliceDept en route to investigate suspicious package. South fence will remain closed until further notice. — U.S. Secret Service (@SecretService) 17 октября 2017 г.

"Неизвестный перелез через ограду с южной стороны Белого дома. Сотрудники Секретной службы отреагировали на инцидент", - говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

В службе подчеркнули, что правонарушитель был передан полиции. Стражи порядка в данный момент "изучают подозрительный пакет", который тот при себе имел.

ALERT: UD Officers responding to an individual who jumped over the concrete barrier along E ST. @WhiteHouse south fence line closed. — U.S. Secret Service (@SecretService) 17 октября 2017 г.

Это далеко не первый случай нарушения режима безопасности Белого дома за последнее время. Один из инцидентов произошел 10 марта, когда 26-летний житель штата Калифорния Джонатан Трэн смог перелезть через ограду резиденции главы государства, где в то время находился президент США Дональд Трамп. Нарушитель был задержан сотрудниками Секретной службы только через 16 минут после проникновения на закрытую территорию. Когда охранники обыскали Трэна, то обнаружили в его рюкзаке письмо, которое он намеревался передать президенту.