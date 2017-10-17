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Неизвестный перелез через ограду Белого дома

Происшествия
17 октября, 17:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, октября. /ТАСС

Нарушитель был задержан Секретной службой и передан полиции

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Неизвестный во вторник перелез через ограду Белого дома, но был задержан сотрудниками правоохранительных служб. Об этом сообщила Секретная служба США, в сферу ответственности которой входит охрана первых лиц государства.

"Неизвестный перелез через ограду с южной стороны Белого дома. Сотрудники Секретной службы отреагировали на инцидент", - говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

В службе подчеркнули, что правонарушитель был передан полиции. Стражи порядка в данный момент "изучают подозрительный пакет", который тот при себе имел.

Это далеко не первый случай нарушения режима безопасности Белого дома за последнее время. Один из инцидентов произошел 10 марта, когда 26-летний житель штата Калифорния Джонатан Трэн смог перелезть через ограду резиденции главы государства, где в то время находился президент США Дональд Трамп. Нарушитель был задержан сотрудниками Секретной службы только через 16 минут после проникновения на закрытую территорию. Когда охранники обыскали Трэна, то обнаружили в его рюкзаке письмо, которое он намеревался передать президенту.

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