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Подмосковный минздрав не нашел нарушений при приеме вызова скорой к актеру Марьянову

Происшествия
17 октября, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ о том, что медики подмосковной Лобни отказались оперативно оказать медицинскую помощь Дмитрию Марьянову

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минздрав Московской области не выявил нарушений в работе оператора при приеме вызова скорой помощи к актеру Дмитрию Марьянову в Лобне. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного минздрава, в воскресенье в 18:49 мск звонок принял оператор Системы-112, после чего соединил заявителя с диспетчером скорой помощи Лобни для уточнения дополнительных вопросов.

В 19:03 мск в Систему-112 поступил повторный звонок. Звонившая сказала, что они едут самостоятельно и заявила об отказе вызова скорой помощи. Оператор передал информацию диспетчеру скорой помощи, которая зафиксировала отказ.

"Все вызовы обрабатывались операторами Системы-112 в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов Системы-112 не выявлено", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей") после публикаций в СМИ о том, что медики подмосковной Лобни отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего он был вынужден ехать на автомобиле знакомых в больницу, где впоследствии скончался.

Дмитрий Марьянов известен зрителям по картинам "День радио", "Графиня де Монсоро", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и другим. Также он играл в театре, в том числе в "Ленкоме" и на сцене Театра имени Моссовета. Причиной его смерти называют оторвавшийся тромб.

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