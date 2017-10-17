Замглавы Минюста не считает решение ЕСПЧ победой Навальных

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин не считает решение ЕСПЧ по делу братьев Алексея и Олега Навальных победой. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

"Тяжело считать это решение ЕСПЧ победой заявителей, что бы там ни было, - сказал он, комментируя решение суда. - Я не знаю, является ли это победой при таких итогах? Сложно сказать".

Как пояснил собеседник, ключевой довод по 18 статье Европейской конвенции по правам человека ("пределы использования ограничений в отношении прав") был отвергнут. "Никак это уголовное дело не является политически мотивированным", - отметил Гальперин.

Кроме того, замминистра юстиции подчеркнул, что компенсации ЕСПЧ были снижены в несколько раз в сравнении с теми, что требовали заявители. "СМИ сегодня писали о €80 тыс., которые были присуждены судом, но нужно понимать, что сами заявители получили судом по €10 тыс., а все остальное должны получить их адвокаты", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, Гальперин подчеркнул, что РФ изучит решение ЕСПЧ на предмет возможного обжалования.

Дело Навальных и решение ЕСПЧ

Во вторник ЕСПЧ присудил российское государство выплатить братьям Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу, связанному с деятельностью компании "Ив Роше".

Суд постановил выплатить истцам компенсацию на общую сумму €75 971 и 460 тыс. рублей. Эта компенсация оказалась меньше, чем запрошенная при подаче жалобы.

Согласно этому решению, судьи ЕСПЧ усмотрели в деле Навальных нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека - "право на справедливое судебное разбирательство" и "наказание на основании закона". Последняя статья подразумевает невозможность осуждения кого- либо за деяния, которые на момент их совершения по действующему законодательству не являлись преступлением. При этом суд отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

Минюст РФ в распространенном заявлении обратил внимание, что ЕСПЧ не установил политического преследования в уголовном деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных. "ЕСПЧ отказался признавать наличие "политической мотивированности" в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями", - отметили в Минюсте.

Вместе с тем в Минюсте выразили несогласие с позицией ЕСПЧ о наличии процессуальных нарушений при привлечении Навальных к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства.

30 декабря 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года в колонии общего режима.