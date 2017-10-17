Суд отказался закрыть от СМИ заседание о продлении домашнего ареста Серебренникову

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался закрыть процесс по решению вопроса о продлении меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Судья Артур Карпов заявил, что суд не находит оснований для закрытия процесса.
Закрыть заседание просил следователь, ссылаясь на оказываемое давление на обвиняемую Нину Масляеву, которая дала показания на режиссера.
Адвокаты другого фигуранта дела - Алексея Малобродского, - посчитали это давлением на суд и выступили против, полагая, что это нарушает принцип гласности правосудия.
Защитник Серебренникова Дмитрий Харитонов также выступил против удовлетворения данной просьбы.
"Нам известно о дружбе следствия и Масляевой, которая нас оговаривает. И я, конечно, категорически против данного проявления их тандема", - сказал в свою очередь Серебренников.
Выслушав доводы сторон, судья вынес решение.