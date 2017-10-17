ГП подала иск об обращении в доход государства 9 млрд руб. полковника Захарченко

Oxxxymiron, Кобзон и Церетели поручились за СеребренниковаПроисшествия 17 октября, 19:36
Серебренников просит суд разрешить доснять фильм о Цое и закончить балет "Нуреев"Происшествия 17 октября, 19:33
Визиты президентов Хорватии в Россию. ДосьеБиографии и справки 17 октября, 19:30
Памфилова рассказала, что в юности мечтала стать журналистомПолитика 17 октября, 19:15
История продажи Аляски США. ДосьеБиографии и справки 17 октября, 19:10
Кабардино-Балкария начала экспортировать зерно кукурузы в КазахстанСеверный Кавказ 17 октября, 19:01
Дуров заявил, что организация "Агора" будет защищать интересы Telegram в судеОбщество 17 октября, 18:58
Касаткина победила Павлюченкову и вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 17 октября, 18:55
Украина и Польша анонсировали совместный документ об обучении на языках нацменьшинствМеждународная панорама 17 октября, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства обнаруженных и арестованных в ходе расследования уголовного дела денежных средств и иного движимого и недвижимого имущества, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах города Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотой слиток, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд руб.", - сообщили в Генпрокуратуре.
Там отметили, что расследование уголовного дела в отношении Захарченко продолжается.
Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда об аресте Захарченко, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска и предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.