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ГП подала иск об обращении в доход государства 9 млрд руб. полковника Захарченко

Происшествия
17 октября, 18:29 UTC+3 МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Взысканию подлежат 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля, денежные средства и золотой слиток, уточнили в ведомстве

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства обнаруженных и арестованных в ходе расследования уголовного дела денежных средств и иного движимого и недвижимого имущества, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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"Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах города Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотой слиток, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд руб.", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что расследование уголовного дела в отношении Захарченко продолжается.

Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда об аресте Захарченко, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска и предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.

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