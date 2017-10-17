Полиция проверит своего сотрудника, угрожавшего электрошокером журналисту в Петербурге

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полиция проведет служебную проверку после публикации видео с инцидентом между полицейским и журналистом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Установлено, что данная видеозапись была произведена 17 октября в здании Калининского районного суда Санкт-Петербурга. Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дано указание о проведении служебной проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Волк.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
На видео журналистка съемочной группы петербургского телеканала пыталась расспросить задержанного, после чего конвоир несколько раз активировал электрошокер и угрожал им девушке.