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Полиция проверит своего сотрудника, угрожавшего электрошокером журналисту в Петербурге

Происшествия
17 октября, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Проверку проведут по факту публикации видеозаписи, на которой сотрудница телеканала пыталась расспросить задержанного, после чего конвоир активировал электрошокер и угрожал им девушке

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полиция проведет служебную проверку после публикации видео с инцидентом между полицейским и журналистом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что данная видеозапись была произведена 17 октября в здании Калининского районного суда Санкт-Петербурга. Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дано указание о проведении служебной проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Волк.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

На видео журналистка съемочной группы петербургского телеканала пыталась расспросить задержанного, после чего конвоир несколько раз активировал электрошокер и угрожал им девушке.

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