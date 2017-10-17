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Серебренников просит суд разрешить доснять фильм о Цое и закончить балет "Нуреев"

Происшествия
17 октября, 19:33 дата обновления: 17 октября, 19:40 UTC+3

Режиссер заявил, что для завершения работы над кртиной "Лето" ему необходимо пять дней

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников просит суд разрешить закончить съемки фильма о Викторе Цое и работу над балетом "Нуреев" в Большой театре.

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"Уважаемый суд, прошу разрешить мне закончить проект в Большом театре, в начале декабря будет премьера "Нуреева". Готовы уведомлять ФСИН о датах репетиций, - сказал Серебренников на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК о продлении ему меры пресечения. - Прошу суд также дать мне 5 дней для завершения съемок фильма "Лето" в Санкт-Петербурге".

 

Съемки фильма "Лето" были "заморожены" в конце августа, поскольку, по словам продюсеров картины, "лента не может быть снята без участия режиссера". Съемки ленты начались 27 июля этого года, как ранее сообщалось, она завершена на две трети. Ориентировочно картина должна была выйти в 2018 году.

Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится 9 и 10 декабря. По словам Урина, решение о премьере принято после встречи с Серебренниковым. Премьера должна была состояться на исторической сцене Большого театра 11 июля, но, согласно решению руководства ГАБТ, была перенесена на более поздний срок из-за неготовности спектакля.

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