Серебренников сообщил в суде о слежке перед задержанием

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в мошенничестве, сообщил, что правоохранительные органы следили за ним и прослушивали его разговоры.
"Я знал, что за мной ведутся слежка и прослушка", - рассказал он в Басманном суде, где рассматривается ходатайство Следственного комитета о продлении срока домашнего ареста режиссеру. Серебренников пояснил, что о наличии средств слежки и прослушивающих устройств ему рассказывали, в частности, официанты в ресторанах.
"Официанты говорили в ресторанах, что у меня микрофон под столом", - уточнил режиссер.
При этом он не слушал своих друзей, которые советовали ему покинуть Россию. "Мне друзья говорили, чтобы я уехал, но я, несмотря ни на что, всегда возвращался в Россию", - сказал Серебренников.
Режиссер также заявил во вторник в суде о своей невиновности и о том, что он не собирается скрываться от следствия.
"Я считаю, что если человек ничего не сделал, то бежать ему не нужно. Если бежать - это значит, что ты жертва или виновный. Я не виновен и чувствую за собой правду. Скрываться я не собирался ни после обысков, ни сейчас", - сказал он в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство Следственного комитета о продлении срока домашнего ареста режиссеру.
Серебренников отметил, что он приходил к следователю даже тогда, когда был на съемках.
Режиссер сказал, что сам заинтересован в установлении правдивых обстоятельств дела. "Я заинтересован в правде. Да, бухгалтерия была в хаосе, но я хочу установить правду и чтобы с нас сняли это чудовищное обвинение в краже у государства денег", - отметил он.