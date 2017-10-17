СМИ: в Йемене разбился военный самолет аравийской коалиции

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы ОАЭ объявили о гибели двух летчиков при крушении военного самолета в Йемене. Об этом во вторник сообщила газета Emarat Al Youm со ссылкой на заявление Главного командования ВС ОАЭ.
По ее данным, катастрофа произошла во время проведения миссии в рамках операции аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене. Причиной инцидента стала техническая неисправность.
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежными отрядами движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. По информации йеменского министра по правам человека Мухаммеда Аскара, с начала 2015 года в результате военных столкновений на территории Йемена были убиты более 11 тысяч человек.